ضبط مسجل خطر سرق سيارة جزار محملة بالمواشي بقنا

ضبطت مباحث قنا، مسجل خطر، اليوم، لسرقته سيارة ربع نقل محملة بالمواشي.

تلقى اللواء محمد ضبش، مدير المباحث ، بلاغا من أحمد جاد الكريم، جزار، مقيم محافظة سوهاج، بأنه أثناء عودته من سوق قنا فى الطريق إلى سوهاج مستقلا سيارته ربع قنا محمله بـ3 قطع مواشي، قام أحد الأشخاص باستيقاف السيارة تحت تهديد السلاح الآلي أمام قرية اولاد عمرو بقنا واستولى على الماشية وفر هاربا.

تبين أن مرتكب الحادث، "محمد. س. م" مسجل سرقات بالإكراه، وتم ضبط المتهم واعترف بإيقاف السيارة وتهديد الجزار والسائق ببندقيه آلية والاستيلاء على المواشي.

وأكد قيامه ببيع الماشية لأحد الأشخاص وارشد عن مكانها.حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.