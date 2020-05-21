أرملة المنسي: بكيت وأنا بتابع الاختيار.. وفعلا الشوف غير السمع

أكدت منار سليم أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسي، أنها على الرغم مما عاشته من واقع مرير عقب استشهاد البطل فإنها لم تكن تتوقع كل هذه التفاصيل التي عرضت في حلقة اليوم من مسلسل الاختيار.

وقالت سليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "أنا قلت كتير رغم أنني عشت الواقع ولم أكن أتوقع أسوأ مما عشته وعلى قدر ما سمعت من الناس اللي ربنا قدر لهم الحياة، لكني مكنتش أعرف كل التفاصيل".

وأضافت أن المسلسل عرض تفاصيل دقيقة وحقيقية متابعة: "بكيت وأنا بتابع المسلسل.. وفعلاً الشوف غير السمع".

وأكدت زوجة البطل، أن مسلسل الاختيار، به مصداقية شديدة ومعلومات وثائقية فعلاً: "ما شاهدته فاق كل توقعاتي.. المسلسل غير مفاهيم أبنائي والاختيار جعلهم يدركون ويفهمون".