"الحجارة" بديلة للسلاح بعد نفاذ الذخيرة بملحمة البرث فى "الاختيار"

استخدم شهداء ملحمة البرث "الحجارة" بعد نفاذ الذخيرة أثناء معركتهم مع الإرهابيين فى الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار" للمخرج بيتر ميمي .

يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.