لو فاتتك الحلقة 28 من الاختيار.. اعرف مواعيد الإعادة بدون فواصل إعلانية

ينتظر الكثيرون الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار، والتي تتناول حادث البرث، حيث تم هجوم العناصر التكفيرية على كمين البرث واستشهاد عناصر من القوات المسلحة.

وناشد مخرج المسلسل بيتر ميمي، الجميع بأن يقنعوا أهالي الشهداء الذين قتلوا في هذا الهجوم أو أصيبوا ألا يشاهدوا الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، والتي من المقرر عرضها اليوم الخميس.

تستعرض "الوطن" مواعيد الإعادة لمسلسل الاختيار على القنوات:

مواعيد عرض مسلسل الاختيار

أولا .. العرض الأول

على قناة ON في تمام التاسعة مساء بدون فواصل إعلانية.

على قناة ON drama في تمام العاشرة مساء بدون فواصل إعلانية.

كما تذاع الحلقة على منصة watch it مجانًا بدون فواصل.

ثانيًا.. الإعادة

الإعادة الأولي في تمام الساعة الرابعة فجرًا.

والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

الإعادة الثالثة في تمام الثالثة والنصف عصرًا.

وكانت المتحدة للخدمات الإعلامية قررت برئاسة تامر مرسي إذاعة حلقة اليوم من مسلسل "الاختيار" بدون إعلانات.