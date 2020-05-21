أصغر شهداء البرث.. والد البطل أحمد نجم: الحلقة صعبة وابني تمنى الشهادة

الابن الأصغر على 3 إخوة والشهيد الأصغر في ملحمة البرث هو البطل أحمد محمد نجم، والذي استشهد ضمن أحداث الملحمة التي جسدت وقائعها أحداث الحلقة 28 من مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة الشهيد أحمد صابر منسي.

"قال لي هسيب لكم ذكرى ترفع راسكم" هذا ما يقوله والدهم الذي لم يفهم ما هي الذكرى إلا بعد ما استشهد ولده ورأى كل الاحتفاء ببطولاته، "سبحان الله ربنا وفَّى باللي أحمد عايزه وساب لنا ذكرى فعلا ومش هيغلى من اللي خلقه".

أما عن الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، يقول محمد نجم والد الشهيد أحمد محمد علي نجم، إنها كانت صعبة، لكنه فخور بابنه بأقصى حد، "فخورون بكل ما حدث، كنت أشاهد الحلقة وأنا أشعر بالفخر رغم صعوبتها على أمه التي لم تحتمل الحلقة".

وتابع نجم، أنهم تابعوا المسلسل من الحلقة الأولى لكن اليوم كانت الأصعب، متابعا "إحنا مؤمنين بربنا ولما جه الخبر من 3 سنين عرفت إنه حقق مراده، لكن تجسيد المواقف مرة أخرى كان صعبا جدا وخصوصا على والدته.

وأوضح نجم أن المسلسل لم يأتِ بكل التفاصيل، ويحكى والده، أن الشهيد بعد أن استخرج جواز السفر قال "عايز أروح الجيش وأخدم في سينا.. وكان في كل إجازة يخبرهم أنه يتمنى الشهادة على أرض سيناء، وكان يقول لنا "ادعوا لي ربنا يكرمني وأكون من الشهداء".