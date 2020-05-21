الحلقة 28 من الاختيار.. الأبطال لا يموتون

ترصد "الوطن" ردود فعل أهالي شهداء كمين البرث، على الحلقة 28 من مسلسل الاختيار، والتي تجسد الهجوم على كمين مربع البرث بشمال سيناء، ومن المقرر أن تحتوي حلقة اليوم على مشاهد من المعركة ومشاهد الاستشهاد لعدد من أبطال الكتيبة 103 صاعقة "رجالة منسي".

وتنشر "الوطن" تباعا ردود أفعال أسر شهداء كمين البرث على الحلقة 28 التي تجسد بطولة "رجالة منسي".

كما تعيد "الوطن" نشر الفيلم الوثائقي "منسي أسطورة شهيد"، بالتزامن مع عرض الحلقة.

مسلسل "الاختيار"، بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.

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