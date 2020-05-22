الحنفي: صرف حوالي 24 مليار جنيه على تطوير العشوائيات منذ عام 2016

قال إيهاب الحنفي المنسق العام بصندوق تطوير العشوائيات، إنه منذ عام 2016 حتى الآن تم صرف حوالي 24 مليار جنيه على ملف تطوير العشوائيات، وهذا ما يبين اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف.

وأضاف الحنفي، خلال حواره في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه في نهاية العام الجاري 2020 سيتم تطوير كل المناطق العشوائية غير الآمنة 357 منطقة وتم الانتهاء من 298 منطقة، فيما عدا 7 مناطق ومشاريع ستمتد لفترة منها المشروع الضخم "منطقة مثلث ماسبيرو".

وتابع، أنه يتم العمل في الصعيد، الدلتا، الوادي، وفي القاهرة مشروع معا لتطوير العشوائيات والذي سينتهي في شهر 6 من العام الجاري، منها أهالينا 2، مدينة العمال في المنيا، ومشاريع في الوادي الجديد ومطروح، ومشروعات تم الانتهاء منها مثل روض السيدة، الأسمرات في مراحلها الثلاث.

واستكمل، أنه في عام 2030 ستكون المناطق العشوائية غير مخططة والتي تمثل 47% من العمران في مصر وتكلفتها عالية جداً لأن التعامل مع المناطق العشوائية غير المخططة لأنها مناطق قائمة وسيحدث فيها بنية أساسية جديدة وفتح طرق، ما سيأخذ الكثير من الوقت لذلك تم إعطاؤها مدة 10 سنوات.