أرملة الشهيد الشبراوي باكية: عرفتوا ليه دول اللي اتغنالهم قالوا إيه؟

وسط دموع وحزن وانهيار، علقت المهندسة ندى حسن، أرملة الشهيد البطل أحمد عمر الشبراوي على مشاهد استشهاد زوجها البطل بحلقة اليوم من مسلسل "الاختيار".

وقالت أرملة الشهيد الشبراوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "فخورة بيه أوي وباللي عمله بس اللي شوفته النهاردة جدد عليا الوجع والألم".

وأضافت أرملة الشبراوي: "شفت إزاي كانوا أبطال وشافو المر واستحملو حاجات محدش يستحملها، والكمين فضل ثابت ومقاوم.. استحملوا حاجات فوق طاقة البشر".

وتابعت أرملة الشبراوي: "الناس بتقول اشمعنى دول اللي اتغنالهم قالوا إيه.. عرفتوا دلوقتي ليه؟.. اللي عملوه محدش عمله وفي حاجات حصلت اتشالت من المسلسل علشان مشاعر أهالي الأبطال".

الشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي، كان قائد السرية بالكتيبة 103 صاعقة، مع الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، ورافقه للشهادة في حادث كمين البرث في 7 يوليو 2017، وسبق له الخدمة مع الشهيد البطل العقيد أركان حرب رامي حسنين في الكتيبة 103 صاعقة أيضًا حتى نال الشهادة وخلفه الشهيد أحمد منسي.

جسد شخصية الشهيد البطل أحمد عمر الشبراوي بمسلسل الاختيار الفنان كريم عبد الجواد، وبدأت شخصية الشهيد شبراوي في الظهور بالحلقة 22 من المسلسل، ما كان له أثرا كبيرا على أسرة الشهيد البطل، خاصة نجله.

الشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وولد في شهر أكتوبر من 1986، والتحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 2007، ضمن الدفعة 101 حربية تخرج برتبة ملازم مباشرة ليلتحلق بالكتيبة 103 صاعقة بسيناء، وهي أول كتيبة يخدم بها الشهيد، وشاء القدر أن تكون هذه الكتيبة هي التي سيختتم حياته بها.

البطل تم ترشيحه من قيادة وحدات الصاعقة للحصول على فرقة لمكافحة الإرهاب الدولي، وبالفعل تقدم لها ليقضي فترة 6 أشهر من التدريبات الشاقة واجتازها بنجاح، وحصل على هذه الفرقة في نهاية عام 2010، واختير لتفوقه بها ضمن مجموعه من الضباط للعمل بوحدات القوات الخاصة "الوحدة 777 قتال"، نظرًا لتفوقهم الأدائي والمهاري والدقة العالية في تنفيذ الأعمال والاقتحامات المطلوبة.

في بداية عام 2011 كانت أول فترة خدمة للشهيد في الوحدة 777 قتال، وفي ثورة يناير 2011 كان للشهيد دور كبير خلال هذه الفترة، فكان ضمن قوات التأمين والاقتحام للوحدة 777 قتال، والتي تقوم بتأمين المنشآت الحيوية والهامة في مصر.

وحصل الشهيد الشبراوي على عدة فرق أثناء وجوده بالوحدة 777 قتال، لشغفه الدائم بتطوير الذات، وتم ترشيحه للسفر إلى إيطاليا كمأمورية عسكرية وحصل على عدة تكريمات خلال فترة عمل بالـ777 من قيادة الوحدات، كما حصل على مركز أول بالقوات المسلحة بالرماية والضاحية لمسافات طويلة، وفي نهاية عام 2013 اختير ومجموعة من الضباط للعودة لسيناء، ولم يتردد الشهيد لحظة في تلبية نداء الوطن، ليواجه الإرهاب بسيناء حتى نال الشهادة في موقعة البرث.

الشهيد الشبراوي كان متزوجا من المهندسة ندى حسن ولديه طفل اسمه عمر، ثم استشهد تاركا زوجته حاملا في الشهر السادس، لتلد طفلة لم تشاهد والدها ولم يشاهدها والدها ولو لمرة، واسمتها والدتها "تالين" وفقا لرغبة والدها الذي كان ينتظر قدوم طفلته بشغف منذ علم أن زوجته تحمل في ابنة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.