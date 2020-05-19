أرملة الشهيد شبراوي بعد ظهوره بالاختيار: ابنه كل ما يسمع اسمه بيفرح

الشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي، كان قائد السرية بالكتيبة 103 صاعقة، مع الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، ورافقه للشهادة في حادث كمين البرث 7-7-2017، سبق له الخدمة مع الشهيد البطل العقيد أركان حرب رامي حسنين في الكتيبة 103 صاعقة أيضا حتى نال الشهادة وخلفه الشهيد أحمد منسي.

جسد شخصية الشهيد البطل أحمد عمر الشبراوي بمسلسل الاختيار الفنان كريم عبد الجواد، وبدأت شخصية الشهيد شبراوي في الظهور بالحلقة 22 من المسلسل، مما كان له أثرا كبيرا على أسرة الشهيد البطل، خاصة نجله.

أرملة الشهيد: ظهوره مرضي حتى الآن ومستنية الحلقات الجاية

وقالت المهندسة ندى حسن، أرملة الشهيد البطل أحمد عمر الشبراوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها تتابع مسلسل الاختيار منذ بدايته، ولكن مع بداية ظهور شخصية زوجها الراحل بالمسلسل بدأ العمل يشكل حالة خاصة لديها، موضحة أنها كانت تتخوف كثيرا من أن تكون مساحة شخصيته بالمسلسل لا تليق بحجم بطولته وقوته كما كان يُعرف عنه بين زملائه بسيناء.

وأكدت أرملة الشهيد على أنه بالفعل أول حلقة ظهر بها الشهيد الشبراوي لم يكن ظهوره مرضي بالنسبة لها ولكن الحلقات التي تلت الحلقة 22 كان ظهور زوجها مرضيا جدا بالنسبة لها وبالنسبة لوالدي الشهيد، خصوصا وأن زوجها كان دوره قوي ومؤثر بالكتيبة 103 صاعقة، وكان الشهيد منسي يعتمد عليه بشكل كبير جدا كونه قائد للسرية بالكتيبة، بالإضافة لمهارته وقوته العسكرية وحسمه وحزمه.

وتابعت أرملة الشهيد الشبراوي، أن المسلسل أظهر جوانب كثيرة من شخصية زوجها الحقيقية قدر الإمكان "في تاني حلقة ظهور لأحمد كان ظهوره كويس جدا وبينوا قد إيه كان دوره مؤثر في الكتيبة وإنه كان دراع الشهيد منسي الله يرحمه اليمين".

ندى حسن: ابني كل اللي يقدر يستوعبه في السن ده إن باباه كان بيحارب الفئة الشريرة

وأضافت المهندسة ندى حسن إنها نفسيا كانت تتخوف من ظهور شخصية الشهيد الشبراوي بالمسلسل: "نفسيا كنت خايفة أوي الممثل اللي بيجسد دوره يطلع شبهة أوي لأنه لو كان شببه أوي ده كان هيضايقني نفسيا، ولكن بعد الظهور بقيت مبسوطة أوي بترديد اسم أحمد بالمسلسل وإنه شغله وبطولاته بتبان ولسة في جوانب كتير في شخصيته العسكرية والشخصية في تعامله مع زملائه لسة مظهرتش، وأتمنى تظهر الحلقات الجاية".

وكشفت المهندسة أن عمر نجل الشهيد يتابع المسلسل باهتمام كبير خصوصا منذ بداية ظهور شخصية والده "بحاول أشرحله إنه باباه كان بطل وبيقتل الأشرار اللي بيأذوا الناس، ولكن لصغر سنه مش هيقدر يفهم يعني إيه تكفيريين وفكر تكفيري.. ده كلام كبير عليه، ولكن هو فاهم كويس إن دول فئة شريرة بتأذي وتقتل وإن باباه كان بيحاربهم ووظيفته يحمي الوطن منهم ويقضي عليهم ويوقف الأشرار دول عند حدهم وإن باباه استشهد وهو بيحمي أرضه وبلده من التكفيريين".

أرملة الشهيد: كلنا لما بنسمع اسم أحمد بنفرح أوي

واستكملت المهندسة ندى حسن: "عمر مش حاسس إنه الممثل اللي عامل دور باباه يشبهه باباه.. هو كان مستني يشوف باباه الحقيقي، وقعدت أفهمه إنه ده ممثل وعامل دور بابا فبقى زعلان وبيقولي هو ليه أخد دور ومكان بابا.. لكن فهمته إنه محدش أخد مكان بابا ولكن هو بيمثل اللي بابا بيعمله بس".

وأكدت أرملة الشهيد الشبراوي على أن عمر سعيد للغاية بتجسيد دور والده بالمسلسل، وكلما سيتقدم به العمر ويعي ويفهم ويشاهد المسلسل مرة أخرى سيكون سعيدا أكثر وفخورا أكثر من ذلك بكثير، "عمر كل ما بيسمع اسم شبراوي في المسلسل بيبقى مبسوط جدا".

وأشارت أرملة الشهيد إلى أن والدته ووالده يشاهدون المسلسل باهتمام كبير وسعداء للغاية وفخورين بترديد اسم ابنهم الشهيد "كلنا لما بنسمع اسم أحمد بنفرح أوي.. ده تخليد ليه".

الشهيد البطل الرائد أحمد عمر الشبراوي من مواليد مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ولد في شهر أكتوبر من ١٩٨٦، التحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 2007، ضمن الدفعة 101 حربية تخرج برتبة ملازم مباشرة ليلتحلق بالكتيبة 103 صاعقة بسيناء وهي أول كتيبة يخدم بها الشهيد وشاء القدر أن تكون هذه الكتيبة هي التي سيختتم حياته بها.

البطل تم ترشيحه من قيادة وحدات الصاعقة للحصول على فرقة لمكافحة الإرهاب الدولي وبالفعل تقدم لها ليقضي فترة 6 أشهر من التدريبات الشاقة واجتازها بنجاح وحصل على هذه الفرقة في نهاية عام 2010 وتم اختياره لتفوقه بها ضمن مجموعه من الضباط للعمل بوحدات القوات الخاصة "الوحدة 777 قتال" نظرا لتفوقهم الأدائي والمهاري والدقة العالية في تنفيذ الأعمال والاقتحامات المطلوبة.

في بداية عام 2011 كانت أول فترة خدمة للشهيد في الوحدة 777 قتال، وفي ثورة يناير 2011 كان للشهيد دورا كبيرا خلال هذه الفترة فكان ضمن قوات التأمين والاقتحام للوحدة 777 قتال والتي تقوم بتأمين المنشآت الحيوية والهامة في مصر وحصل الشهيد الشبراوي على عدة فرق أثناء وجوده بالوحدة 777 قتال لشغفه الدائم بتطوير الذات، وتم ترشيحه للسفر إلى دولة إيطاليا كمأمورية عسكرية وحصل على عدة تكريمات خلال فترة عمل بالـ777 من قيادة الوحدات، حصل على مركز أول بالقوات المسلحة بالرماية والضاحية لمسافات طويلة، وفي نهاية عام 2013 تم اختياره ومجموعة من الضباط للعودة لسيناء ولم يتردد الشهيد لحظه لنداء الوطن، ليواجه الإرهاب بسيناء حتى نال الشهادة في موقعة البرث.

الشهيد الشبراوي كان متزوجا من المهندسة ندى حسن ولديه طفل اسمه عمر، ثم استشهد تاركا زوجته حاملا في الشهر السادس، لتلد طفلة لم تشاهد والدها ولم يشاهدها والدها ولو لمرة، واسمتها والدتها "تالين" وفقا لرغبة والدها الذي كان ينتظر قدوم طفلته بشغف منذ علم أن زوجته تحمل في ابنة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.