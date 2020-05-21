بعد أن جسد دوره.. رامز أمير يكشف تفاصيل استشهاد "سباعي" في معركة البرث

نشر الفنان رامز أمير عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تفاصيل شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي" الذى جسد دوره خلال الحلقة الـ28 من مسلسل "الاختيار".

وكتب "من مواليد محافظة الشرقية، تخرج في يوليو 2014 من الكلية الحربية ليستلم عمله في العريش بشمال سيناء في الكتيبة 103 صاعقة، تتلمذ على يد القائد رامي حسنين وتعلم منه فنون ومهارات القتال ومن بعده المقدم أحمد منسي الذي خلف رامي في قيادة الكتيبة".

وأضاف، "أصيب السباعي في كمين البرث مع منسي، ففي وقت المعركة كان السباعي في مرور علي أفراد الكمين للتأكد من جاهزيتهم، ولما التقط إشارات التكفريين وأنهم على وشك الاقتراب من الكمين هرول سباعي ونبه الأبطال وتأكد أن الكل في وضع الاستعداد ومع بداية المعركة بدأ في مواجهة التكفريين الذين بلغ عددهم اكثر من 150 تكفيريا، وكانوا يريدون منسي وجنوده بالاسم".

وتابع "ظل السباعي يدافع عن كتيبته في المعركة إلى أن أصيب بطلقات وشظايا عديدة كان آخرها التي تلقاها في كف يده فانفصلت شرايينها وأصابع كفه، ليتناول سلاحه بالكف الآخر ويكمل سد السلم المؤدي للدور العلوي في المنزل الذي جرت فيه المعركة، بل ويستمر في ضرب القنابل اليدوية رغم إصابته بتهتك في الأذن ونزيفه المستمر، فظل يقاتل بشراسة ليمنع وصول التكفريين للدور العلوي الذي تتواجد به جثث زملائه في الكتيبة، مقاتل بينزف من كل حتة و صوابعه انفصلت عن إيده لكن فضل مقاوح عشان يحمى العساكر ويدافع عن الأرض، وقف راجل عشان الكلاب دول ميخدوش جثث زمايله يمثلوا بيها".

يتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

مسلسل "الاختيار" من بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويجسد قصة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، والإرهابي هشام عشماوي.