رامز أمير ينشر صورة تجمعه بـ عصام السقا من كواليس الاختيار

نشر الفنان رامز أمير صورة تجمعه بالفنان عصام السقا من كواليس مشاركتهما في مسلسل الاختيار، وعلق "رامز" على الصورة قائلا: "الأخلاق كلها لما تتجمع في بنى آدم، صاحبى وأخويا عصام السقا".

فيما رد الفنان عصام السقا بتعليق "إنت عارف أنا بحبك إزاي مش محتاج اتكلم، أخويا وصاحبي اللي طلعت بيه السنة دي".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.