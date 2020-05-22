استمرار تعقيم منازل حالات المخالطين لمصابي كورونا بالوادى الجديد

نفذت الأجهزة المختصة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، أعمال تعقيم وتطهير للمنازل الخاصة بالحالات المخالطة لمصابي فيروس كورونا بمركزي الداخلة والخارجة، وذلك ضمن خطة المحافظة للتصدي للفيروس بعد أن تزايدت أعداد المصابين إلى 51 حالة حتى أمس، حيث جرى الدفع بوحدات التطهير المجهزة لجميع المنازل التى جرى تحديدها بمعرفة فرق التقصى وجري تطهيرها بالكامل.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن إجمالي حالات التعافي بلغ 25 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6 حالات حتي الان، فيما جري فحص 301 حالة كانت نتائجهم سلبية.

وأضاف المحافظ، أنه جرى توفير أكثر من 50 ألف كمامة لطرحها بالمنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين، يحظر دخول المنشآت والمصالح الحكومية دون ارتداء الكمامة وتوقيع غرامة مالية على المخالفين.

وأكد المحافظ، انتهاء مدة العزل المنزلي لإجمالي 655 مواطنا حتى الآن من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي واستمرار عزل 143 مواطنًا مخالطًا.