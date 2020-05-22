صندوق تطوير العشوائيات: مشروع بشاير الخير تضافرت فيه كل مؤسسات الدولة

قال إيهاب الحنفى المنسق العام بصندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إن مشروع بشاير الخير 3 هو أحد المشروعات القومية والذي يعد بديل العشوائيات، وهناك نماذج كثيرة من المشروعات التي تم تنفيذها لنقل المناطق العشوائية غير الآمنة.

وأضاف الحنفي، خلال حواره في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مشروع بشاير الخير هو تضافر كل مؤسسات الدولة فيه، وتم اليوم عرض المخطط الإستراتيجي لمحافظة الإسكندرية وهو شيء يشرف ويفرح كل المصريين ونحن في صدد تحويل الإسكندرية لعروس مصر بالفعل.

وتابع، أن مشروع بشاير الخير 3 هو عبارة عن مجتمع سكني كبير وشامل كل الخدمات الموجودة به، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما يحدث أي عرض من العروض كان يوضح الناس كانت فين وبقت فين لأن هذه المنطقة الكثير شاهدها قبل التطوير ويعيش الناس حياة غير آدمية وهو الملف الذي اهتمت به القيادة السياسية بالحفاظ على كرامة الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة المواطن وهو ما نشهده حالياً.

وأكد، أن تطوير العشوائيات بدأ منذ فترة كبيرة جداً، ولكن في هذه المرحلة الموضوع تم درسه بشكل جيد وصندوق تطوير العشوائيات يعمل بمنهجية ودراسة كل التجارب السابقة ومعرفة المشاكل التي كانت تحدث من قبل، لكن الموضوع متكامل الآن وبه كافة الخدمات.