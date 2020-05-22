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حظك اليوم الجمعة 22-5-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:09 ص | الجمعة 22 مايو 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يمتلك رجل برج العذراء قدرا كبيرا من الثقة بالنفس بالإضافة إلى إنه طموح، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. كن أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا مع الحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك ألا تشتت نفسك وعليك بتحديد هدف واحد واستمتع بوقتك وبكل دقيقة من عمرك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.