 أسرة شهيد كمين البرث بعد الحلقة الأخيرة من "الاختيار": "حرمونا من نور عنينا"

لم تتمالك الأسرة نفسها من البكاء بعد مشاهدة حلقة مسلسل الاختيار الذي يجسد ملحمة البرث بسيناء ظل الأب والأم يبكيان ودخلا في حالة من الانهيار تزامنا مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار والتي ورد فيها بطولات الشهيد مجند أحمد العربي رزق.

العربي رزق، والد الشهيد قال لـ"الوطن": "أخدوا منا روحنا وقلبنا ربنا ينتقم من التكفيريين ومعاونيهم"، مطالبا بـ"إعدام أولاد هؤلاء لتحترق قلوبهم كما أحترقت قلوبنا".

الأب المكلوم قال "حرمونا من نور عنينا لكن حياته لا تغلى على مصر فهم ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش في أمان".

الأب أضاف "أم الشهيد مش قادرة تمسك نفسها من البكاء وبتطالب بقتل ولاد عشماوي لتحترق قلوبهم كما نكتوي ليل نهار"، متابعا "والله مش قادر أتمالك أعصابي"، معربا عن أمله في لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حنان البسطويسي، 45 عاما، جارة الشهيد أحمد العربي، قالت لم يكن يوجد للشهيد مثيل في الاحترام والأخلاق والعطف على الجميع ورعاية والديه.

وأضافت جارة الشهيد "عمره ما رفع عينه في عين حد وكان صاحب خير على الكل فباستشهاده كسر ظهر الكل فقد كان نادرا في كل شئ فلم أقابل مثيل له/ كان كان بار بوالديه ولديه الاستعداد للاستشهاد من أجل رفعة بلده وتخليصها من الإرهاب".

وطالبت جارة الشهيد، بإنتاج مزيد من المسلسلات التي تخلد ذكرى الشهداء الأبرار وتروي حقيقة ما يحدث في سيناء لتتعلم الأجيال الجديدة.