"المتحدة" تكرم أبناء البطل أحمد جاد شهيد الواحات

حصلت "الوطن" على صور حصرية لحفل تكريم أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأبناء الشهيد المقدم أحمد جاد جميل، الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي استشهد في حادث الواحات، في أكتوبر 2017، مع 15 آخرين من الضباط والمجندين، أثناء مداهمة بؤرة إرهابية للعناصر المتطرفة بصحراء الواحات.

وحمل عاملون بالشركة الأعلام، وأحاطت بهم السيارات التي أطلقت الأغاني الوطنية في محيط منزل الشهيد بأحد أحياء ٦ أكتوبر، وبدت على طفلتي الشهيد علامات السعادة، بعد أن حملن الأـعلام وظلوا يرددون الأغانى الوطنية.

يشار إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت قد حرصت طول الفترة الماضية على اسعاد أبناء شهداء الجيش والشرطة من خلال إقامة حفلات تكريم أسفل منازلهم فى مناطق مختلفة.