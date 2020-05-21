السيسي: الاعتداء على أراضي الدولة أخطر من الإرهاب.. مش أي حد يخش ويبني

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدراء الأمن على مستوى محافظات الجمهورية، بالتصدي لحالات الاعتداء على أراضي الدولة، قائلًا: "الأمر ده أولوية، إحنا بنعالج الإرهاب، وده شكل ليس من أشكال الإرهاب بل أخطر من الإرهاب، الفساد والتخريب في الدولة أسوأ من الإرهاب، لأن ده يؤكد إن مفيش دولة بقى".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه مشروع "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية: "لا يصح نقول على أي تجاوز هزيل، ونقول هنزيله وخلاص، لأ، لازم يتم إزالته ويتقبض على السبب فيه ويتحاكم، لو محتاجين نعدل في تشريعاتنا نعدل عشان تستقيم الأمور مرة ثانية".

ووجّه الرئيس رسالة غاضبة: "اللي كان سبب في العشوائيات بعد 2011 قبل كده لن يكون تاني، لن يكون تاني أبدا، لن يكون تاني أبدًا، مش واحد يخش ويعبي ويبني، الكلام ده ميرضيش ربنا أبدا، معقول، فيه ناس كده ممكن تقعد تضيع في بلادها، مش معقول، عوضوا الناس اللي تضرروا، بس المسؤول يتجاب".

ويتكون مشروع "بشائر الخير 3" من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وذلك لتوفير حياة آدمية لأهالي بشاير الخير 3.

وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.