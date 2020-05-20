أبو سعدة عن أمنيته في ليلة القدر: القضاء على الإرهاب في كل بقاع العالم

أعرب مجدي لاشين، عضو المجلس الأعلى للإعلام، عن أمنياته في ليلة القدر، وذلك خلال تقرير عرضه برنامج "أهل مصر"، الذي يُعرض على شاشة "سكاي نيوز عربية"، فقال: "أتمنى من ربنا يرضى عني ويبارك لي في زوجتي وأولادي ويجمعنا جميعًا في الجنة أنا وأبي وأمي".

وفي التقرير ذاته، تمنى الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالقضاء على الإرهاب وإنهائه تمامًا كونه يُهدد حياة الأبرياء والمواطنين المصريين والعرب، كما أنه يُهدد بقاع كثيرة من العالم أجمع، وهو آفة تُهدد الإنسانية وتُهدد منظومة حقوق الإنسان كي يتمتع العالم بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة دولة القانون.

فيما تمنى السيناريست عمرو سمير عاطف، بكشف الله غمة فيروس كورونا، وأن ينتهي تمامًا من الحياة وأن تعود الحياة أفضل مما كانت عليه، "أتمنى أيضًا أننا نكون اتعلمنا من الأزمة دي نقرب من بعض أكتر، نفهم أننا بنشكل أكبر خطر على الكوكب اللي عايشين فيه".