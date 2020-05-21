أحمد جمال: "إحنا مش بتوع حداد" رسالة قوية بأن هناك 100 مليون منسي 

طرح الفنان أحمد جمال أغنيته الوطنية الجديدة "إحنا مش بتوع حداد"، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، والتى يشدو فيها للشهيد أحمد منسي الذى ضحى بروحه لحماية الأرض المصرية ضد التكفريين.

أوضح أحمد جمال لـ"الوطن" بأن الأغنية هى رسالة واضحة بأنه لو استشهد الشهيد منسى فى سيناء فهناك 100 مليون منسى يعيشون جميعا من أجل حماية تراب هذا البلد".

وأشار جمال إلى أن الأغنية بدأ فى تنفيذها وتصويرها منذ أسبوعين وهى من ألحانى، وكلمات الرائد محمد وديع، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر إلهامى دهيمة وأحمد حسام.