جمال سليمان: أحمد ماهر هاجمني.. وعادل إمام ومحمود عبدالعزيز دافعا عني

قال الفنان السوري جمال سليمان، إن بعض الفنانين والصحفيين اعترضوا على مشاركته في الدراما ذات اللهجة الصعيدية، حيث توقعوا فشله، حيث كان مسلسل "حدائق الشيطان"، أول مسلسلاته بمصر.

وأضاف خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة "القاهرة والناس": "كان فيه اعتراض كبير، ولكن رموز الوسط الفني كانت العكس تماما".

وتابع: "أكتر من هاجمني هو أحمد ماهر، لكن إزاي الشعب السوري يقبل إن الرئيس عبدالناصر يبقى رئيسه أيام الوحدة ويكون حد هنا مش قابل حد سوري يلعب الدور".

وواصل: "عادل إمام ويحيى الفخراني ومحمود عبدالعزيز ووحيد حامد رفضوا هذا الكلام وقالوا إنه كلام غير منطقي".