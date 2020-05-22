تفريغ 3 آلاف طن حديد بميناء غرب و23 سفينة إجمالي حركة التداول بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ISARTAL التي ترفع علم فانواتو وذلك لتفريغ 3000 طن حديد بالميناء.

وأوضح بيان لموانىء بورسعيد أن السفينة يبلغ طولها 82 مترا والغاطس 6 أمتار.

من جانب أخر أعلنت موانىء بورسعيد أن إجمالي حركة السفن اليوم 23 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة أخرى.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .