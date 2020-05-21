والدة "علي" شهيد البرث: كان صعب عليا أشوف اللي حصل له

ربما غلبت الدموع نبرة صوتها عقب إذاعة الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، والتي جسدت هجوم الارهابين على كمين البرث، واستشهاد نجلها المجند "علي" الذي خُلد اسمه بالملحمة.

أكثر من 30 طلقة غدر بظهره جسدها مخرج العمل في مشهد نزع قلب والدة الشهيد علي علي السيد فور رؤيته: "صعب عليا أشوف اللي حصله، الرصاص اللي خده في ضهره ده عشان يفدي زمايله، ويحارب عشان بلده وأرضه وعرضه، أنا فخورة بيه".

وتابعت الأم خلال حديثها لـ"الوطن": "ابني هياخد بأيد أهله، شهيد وهيستناني في الجنة". من أم الشهيد لشقيقه أحمد: "النهاردة كأنه عيد في بيتنا".

من جانبه قال أحمد السيد، شقيق المجند "علي" شهيد البرث: "أهلنا وأهل قريتنا الدغيدي بالدقهلية اتجمعوا عندنا يشوفوا الحلقة كأنه عيد عندنا". وتابع: "في بيتنا شهيد والكل جيه يشوف بطولة أخويا".