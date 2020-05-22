إزالة 32 حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط حملات موسعة بكافة المناطق بالمحافظة، للتصدى لكافة أشكال التعديات والمخالفات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وبالإشتراك مع الأجهزة الأمنية

وأسفرت الحملة عن إزالة ٦ حالات بمركز ومدينة دمياط تضمنت ٣ منشآت ذات خطورة داهمة على مساحة ٢٩٠م٢ بالإضافة إلى حالتى تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٢٠٠ م٢ وحالة تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ١١ فدان ليصل إجمالى عدد الحالات التى إزالتها بالبحيرة ١٦ حالة بإجمالى مساحة ١٨٩ فدان.

كما تم إزالة ٥ حالات تعدِ على أراضى زراعية بمساحة ١٥٩٠م٢ بمركز ومدينة فارسكور و بمدينة رأس البر كما تم إزالة ٢١ حالة وذلك لثلاث أكشاك مقامة على أملاك دولة بمساحة ١٥٠م٢ و١٨ حالة إزالة لأسوار من الحديد الكريتال والخشب حول الوحدات السكنية منوهة إلى وصول عدد الحالات ٤٥٩ تم إزالتهم منذ بدء تلك الحملات منتصف مارس الماضي بنسبة تنفيذ بلغت ٢٩٧٪ فضلا عن تلقى ٣٥ طلب تصالح فى مخالفات البناء.