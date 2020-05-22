العوضي: تدربت على دور "هشام عشماوي" في "الاختيار" 3 شهور

قال الفنان أحمد العوضي، إنه استمر في التدريب على مشاهد مسلسل "الاختيار" حوالي 3 شهور الذي كان يصور بعضه في الصحراء والضرب في وضع الثبات والحركة.

وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن "ما استفاده أن شخصية عشماوي وعماد خلال المسلسل مختلفان ومصطلحتنا لا تشبه بعضها، وكل واحد له طريقته وشخصيته المختلفة".

وتابع، "أن الجماعات الإرهابية تستخدم مصطلح الطواغيت كثيراً، ومشكلتهم أنهم عايشين في عالم موازي مش العالم بتاعنا وفاكرين أنهم على حق وكل الناس دي طواغيت".