احتجاز "سمية" ثاني طفلة بامبرز تتعرض للاغتصاب في الدقهلية بالعناية المركزة

نقلت مستشفى بلقاس المركزى، الطفلة "سمية. إ. م"، عمرها عامين إلى العناية المركزة، بعد إجراء جراحة لها لإنقاذ حياتها بعد تعرضها لنزيف مهبلي حاد لتعرضها للاغتصاب من زوج أمها.

وقال مصدر طبي، إن الطفلة احتاجت لوضعها على جهاز تنفس صناعي، بعد خروجها من غرفة العمليات، فقد أجريت لها جراحة لوقف نزيف بعد وصولها إلى المستشفى تعاني من تهتك في أعضائها التناسلية وفتحة الشرج، بالإضافة إلى إصابة أخرى مثل كدمات في الصدر والظهر.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلقاس المركزي بوصول الطفلة "سمية إ.، عمرها عامين، تعاني من نزيل مهبلي حاد، وتم دخولها إلي غرفة العمليات لإنقاذ حياتها ووقف النزيف

وشكل اللواء السيد سلطان، فريق بحث تحت إشرافه وانتقل ضباط المباحث إلي المستشفى وبسؤال والدتها اتهمت زوجها "أحمد رفعت، 25 سنة، عاطل، باغتصاب طفلتها من زوجها الأول .

وبالسؤال عن الحالة الطبية للطفلة تبين أنها تعاني من نزيف وتهتك فى أعضائها التناسلية وقطع في المهبل، إثر محاولة اغتصاب.

وتمكن كمين من الشرطة من إلقاء القبض عن الزوج المبلغ عنه، وأثناء محاولة هروبه من القرية التي يقيم بها، وبمواجهته بأقوال زوجته اعترف، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعادت الواقعة ما حدث مع "طفلة البامبرز" والتي كانت من قرية دملاش مركز بلقاس أيضا، والتي حاول جارها اغتصابها وهي لم تكمل العامين، وقضت محكمة جنايات المنصورة بإعدامه.

كان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بلقاس المركزي بوصول الطفلة "سمية إ.، عمرها عامين، تعاني من نزيل مهبلي حاد، وتم دخولها إلي غرفة العمليات لإنقاذ حياتها ووقف النزيف

وشكل اللواء السيد سلطان، فريق بحث تحت إشرافه وانتقل ضباط المباحث إلي المستشفى وبسؤال والدتها اتهمت زوجها "أحمد رفعت، 25 سنة، عاطل، باغتصاب طفلتها من زوجها الأول .

وبالسؤال عن الحالة الطبية للطفلة تبين أنها تعاني من نزيف وتهتك فى أعضائها التناسلية وقطع في المهبل، إثر محاولة اغتصاب.

وتمكن كمين من الشرطة من إلقاء القبض عن الزوج المبلغ عنه، وأثناء محاولة هروبه من القرية التي يقيم بها، وبمواجهته بأقوال زوجته اعترف، في محضر الشرطة، بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعادت الواقعة ما حدث مع "طفلة البامبرز" والتي كانت من قرية دملاش مركز بلقاس أيضا، والتي حاول جارها اغتصابها وهي لم تكمل العامين، وقضت محكمة جنايات المنصورة بإعدامه.