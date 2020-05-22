بعد قتله على يد منسي.. "أبوسعد الجنوبي" يوضح تفاصيل دوره في "الاختيار"

علق الفنان إسلام حافظ، الذي جسد شخصية الإرهابي "أبو سعد الجنوبي" والذي تم قتله على يد منسي في مسلسل الاختيار، على مشهده مع الفنان محمود حافظ "عبدالله" الذي كان صديقه وقتله وأخذ منه السلسلة والسلاح.

وقال حافظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إن مشهد قتل عبدالله "كنت متفق أنا وعبدالله ازاي هشد السلسلة وخد بالك علشان رقبتك متتعورش لأن مش هبقى مركز ومعرفش اللي هيحصل وخايف على رقبته، وموضوع شد السلاح منه مكناش متفقين عليه وجه كده على الهواء أثناء التصوير".

وتابع، أنه "تابع الكوميكسات على هذا المشهد على السوشيال ميديا ورد فعل الناس في الشارع بيقولوا ازاي كده وعليا تار دلوقتي، أكيد مخضوض من رد فعل الجمهور وعندي وجهة نظر من زمان معرفش صح ولا غلط وهو اني بشوف أننا شعب ذواق".

واستكمل، "أن مشهد رمي الكارنيه والانقلاب على جماعة الإخوان والانضمام لأنصار بيت المقدس يبين عظمة المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي".