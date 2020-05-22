إسلام حافظ: هكون سعيد وأنا بقول لولادي جزمة عسكري جيش بلدي على دماغي

جسد الفنان إسلام حافظ، خلال أحداث مسلسل "الاختيار"، شخصية الإرهابي التكفيري "معتصم"، والتي أداها بشكل جيد وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور.

وعقب مصرع شخصية "معتصم" التي يجسدها خلال حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، كتب الفنان إسلام حافظ تدوينة عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" قال فيها:

"كلمتين وقفين في زوري لازم أقولهم يمكن نار قلبي تبرد، أنا واحد من شباب البلد دي مكنتش أعرف قيمة جيش بلدي، تجربة الاختيار غيرت حاجات كتير جوايا، إحنا كنا أوقات كتيرة بنبقى قاعدين في التكييف و بنشاور ونقول ده ينفع و ده لأ، البلد لازم يحصل فيها كذا وكذا وكذا عشان تبقى أحسن، بدون أي فهم أو وعي حقيقي، الواحد بيكون ناسي إنه قاعد على كرسي في بيته وممكن في نفس اللحظة يكون فيه رجالة بتموت عشانه، أنا نفسي أشوف بلدي أحسن بلد في الدنيا، بس ده مش هيحصل من غير علم وشغل وتعب وعرق مش بالتنظير على الفيسبوك، آخر حاجه عاوز أقولها بعد التجربة دي عهد عليا قدام ربنا إني هعرف ولادي بجد قيمة جيش بلدي، هكون مبسوط وأنا بقولهم إن جزمة عسكري جيش بلدي على دماغي من فوق، ربنا يرحم شهدائنا ويجمعنا بهم، إحنا كتير مبنخلصش، وتحيا جمهورية مصر العربية".

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.