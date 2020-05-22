الحلقة الـ28 من بـ100 وش.. استعداد العصابة لتنفيذ الخطة الجديدة والسفر

إصرار عصابة عمر وسكر على إتمام عملية النصب على باسم الأمير جعلتهما بالفعل يتحركان بالخطة، في الحلقة الـ 28 من مسلسل بـ 100 وش وهو إحضار البطائق الشخصية الخاصة بـ"عنايات" و"عوض السريقوسي"، فطلبت منهما نجلاء إعطائها الفرصة لتجسيد شخصية موظفة بالعداد السكاني ولكن أصابها التوتر أثناء التنفيذ وطلبوا من سامح الذهاب لعوض لإحضار البطاقة.

وضع ماجي تحت المراقبة

بعد التحقيقات وإصدار قرار بوضع ماجي تحت المراقبة قررت العصابة عدم التواصل معها لفترة حتى تنتهي المراقبة، والتي بالفعل جاء تقريرها بعدم ثبوت أي شيء يُدين ماجي.

تحضير المبلغ بعد تصرف العصابة في ممتلكاتهم

عرضت سكر بيع البيوتي سنتر الخاص بها وأيضا عمر قرر بيع شقته والسيارة لجمع المبلغ المطلوب لسفرهم وتهريب الأموال حصيلة نصبهم على باسم الأمير.

كل الأمور سارت على ما يرام، إحضار البطائق الأصلية من عنايات وعوض وإرسال المبلغ المطلوب لإصدار تأشيرة بسفرهم لسويسرا وتهريب الأموال أيضا.

تجهيز أفراد العصابة لتنفيذ المهمة وسفرهم فور حصولهم على مبلغ 850 مليون جنيه من باسم الأمير، مواجهة سكر لوالدتها كانت سهلة وفورا قاموا بتحضير أنفسهم للسفر ولكن على الجانب الآخر كانت مهمة إقناع عمر لوالدته بالسفر كان أمرا غاية في الصعوبة.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وسامح كمال.