خطة هروب للعصابة بالأموال.. في الحلقة 27 من مسلسل بـ100 وش

بعد القلق الذي انتاب عمر وسكر، بعد استدعاء ماجي، في المباحث، ذهبت "ماجي" في الحلقة 27 من مسلسل بـ 100 وش، وجرى عرض صور العصابة عليها، في نفس الوقت ذهب "عمر" متنكرا في زي منتقبة لمكان عمل "سكر" مدعيا بأنه سيدة حتى لا يتعرف أحد عليه ويستطيع مقابلة "ماجي" بعد خروجها من التحقيق وتجنب أي عيون للشرطة في حالة مراقبة ماجي.

انتهى التحقيق ولكن ظل رجل المباحث في حالة شك تجاه "ماجي" فطلبوا وضع مراقبة عليها وأيضا على هاتفها المحمول، وبعد مقابلتها لعمر وسكر، قرروا أنها لابد أن تصمد ولا تقرر السفر حتى لا تزيد من فرص الاشتباه بها، وقرروا أن تنفذ أعمال ماجي، "اسبيشيال إفيكت" في السنتر الخاص بـ"سكر".

اجتماع العصابة دون ماجي

واجتمع أفراد عصابة عمر وسكر، ولكن تلك المرة بدون ماجي، لوضعها تحت المراقبة، تفكيرهما زاد في كيفية الهرب بعد إتمام عملية النصب على باسم الأمير، وكل فرد منهم وضع اقتراحاته، وأيضا منهم من زاد توتره وقلقه.

الفكرة لم تكن فقط هروبهم إذا جرى كشفهم جميعا، بل في كيفية تهريب مبلغ حصيلة النصب على "باسم" خارج مصر، الأمر الذي جعل التوتر يزيد بينهم.

تواصل فتحي وعمر، مع أحد كبار رجال التهريب لطلب مساعدته في خروجهم والأموال أيضًا، والذي طلب منهم مقدما مبلغا ماليا كبيرا كأتعاب مقابل تهريبهم ووضع الأموال في حساباتهم في بنك بسويسرا.

تابع أفراد العصابة وضع خطتهم للعملية الجديدة وتهكير جميع هواتف الورثة للتمكن من بيع الأرض الخاصة بباسم الأمير، وتنكر سباعي ورضوى، في شكل عنايات وعوض، وعن طريق تهكير هواتف المدير التنفيذي والورثة سيجري إقناع "باسم" دون الشك فيهما، وبالتعاون مع "سكر" التي أقنعت "باسم" بأنها على مقدرة لإتمام البيع بينهم وبسهولة.

ومن خلال مكالمة أجراها "باسم" ولكن كان المستقبل هي رضوي في شخصية عنايات، ومكالمة أخرى لسباعي الذي يجسد شخصية عوض، طلبا منه إحضار مبلغ الاتفاق كاش، والذي اضطره لموافقتهما مع إعطائه فرصة لتجهيز المبلغ.

مسلسل بـ 100 وش

مسلسل ب 100 وش، بطولة نيللي كريم، وآسر يا سين، وعلا رشدي، ومن إخراج كاملة أبو زكري.