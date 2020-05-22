عابد عناني: الناس مش قادرة تفصل بيني وبين دور الإرهابي.. وبيدعوا عليا

قال الفنان عابد عناني الذي جسد شخصية الإرهابي عماد عبدالحميد في مسلسل "الاختيار": "أنا بمثل علشان خاطر أوصل الصورة للشخصية اللي فهمتها وقريتها، أنا طيب زي محمود الجندي وكمال أبو رية".

وأضاف عناني، خلال حواره في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، "الناس مش قادرة تفصل بيني وبين شخصية الإرهابي عماد عبدالحميد لأنه كان في إخلاص شديد جدا في العمل ده وطلع بالصورة دي، أنا شخصيا وصلت لمرحلة أني مبقيتش فاصل".

وتابع، "أنا من الحلقة الـ 8 مبقيتش قادر أتفرج على المسلسل مرة واحدة، والحلقة اللي حصل فيها أول حادثة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية وفي نفس اليوم والناس اتلغبطت وهي اغتيال الـ 18 شهيد في رمضان من هذا العام في بير العبد، ونزل الخبر أثناء عرض الحلقة فحصل لغبطة عند الناس هل دي من أحداث المسلسل ولا حقيقي، وكان للأسف في الحقيقة".

واستكمل، "في ناس كتيرة بتدعي عليا ومش في كومنت بهزار في ناس بتبعتلي ربنا ينتقم منك ومن اللي زيك"، مشيرا إلى أن النجاح بيبقي مرتبط بأن "الناس تصدق فتكرهك، لكن في الوضع ده بالذات والأحداث اللي البلد بتمر بيها في مناقشة فكرة الإرهاب وشخصية الإرهابي، بيكون صعب، مثلا في الحلقة الثامنة من المسلسل عندما جاء في الحقيقة أن صاحب الكشك مات والطفل تم بتر قدمه اتضايقت ونسيت ان ده تمثيل والشخصية اللي بعملها، وفضلت بعدها حوالي 4 حلقات مش قادر أتفرج على المسلسل".