الحكومة الموريتانية تلغي صلاتي العيد والجمعة بسبب وباء كورونا 

قررت الحكومة الموريتانية إلغاء صلاتي العيد والجمعة بسبب تفشي وباء كورنا المستجد.

وأعلن الدكتور سيدي ولد سالم وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي الليلة بثته الإذاعة الموريتانية أنه تقرر إلغاء صلاة الجمعة وصلاة العيد وتنفيذ حظر للتجول يبدأ من الساعة الرابعة مساء وحتى السادسة وذلك ابتداء من يوم عيد الفطر المبارك، حتى الاثنين الموالي.

وأوضح الوزير في أعقاب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا إن حظر التجول سيتواصل بعد هذه الفترة من الثامنة وحتى السادسة على مدى ثلاثة أسابيع التالية قبل تقييم وضعية الوباء ميدانيا والتى على أساسها تتم مراجعة الإجراءات.

وأضاف أنه تقرر أيضا إلغاء صلاة الجمعة والعيد للحد من انتشار الفيروس بناء على استشارات موسعة مع هيئة الفتوى والمعالم والعلماء والأئمة.

وفيما يتعلق بالأسواق وحظر التجمع والتنقل فسيبقى الحال على ما هو عليه.

وعن تأجيل افتتاح المؤسسات التعليمية قال الوزير سيبقى سار المفعول حتى إشعار آخر.

وقال إنه تقررت كذلك خلال الاجتماع دراسة وضعية الموريتانيين العالقين في الخالج، وعلى وجه الخصوص الموظفين، والمرضى، والمسنين، للنظر في إمكانية السماح لهم بدخول أرض الوطن بشكل آمن.

وسجلت موريتانيا اثنين وثلاثين إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد يوم الخميس ليصل مجموع الاصابات في موريتانيا منذ مارس الماضي مائة ثلاثة وسبعين حالة تعافى ستة من اصحابها وتوفي اربعة ويواصل مائة وثلاثة وستون مصابا علاجهم في المشافي.