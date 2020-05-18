الحكومة الموريتانية تقرر تعزيز عزل نواكشوط بسبب كورونا

قررت الحكومة الموريتانية، اليوم، تعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط، وذلك بسبب وجود قرابة 50 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة.

وأعلن عن ذلك وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو أمحيميد، في مؤتمر صحفي إثر اجتماع طارئ عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورنا المستجد، في البلاد، مضيفًا أن وزارتي الدفاع الوطني والداخلية ستسهران على المنع التام لأي تحرك للأفراد من وإلى نواكشوط لأن هذا هو الذي سيمكن من التحكم في الحالة الوبائية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسبق أن اتخذت السلطات الموريتانية نهاية مارس الماضي قرارا بإغلاق العاصمة نواكشوط، بالتزامن مع قرار آخر بمنع التنقل بين المحافظات الداخلية.

وسجلت موريتانيا أمس 22 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين منذ منتصف مارس الماضي إلى 62 مصابا، شفي منهم 6 وتوفي 4 مصابين.