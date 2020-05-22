محافظة الجيزة تقرر عزل أعضاء مكتب نائب المحافظ منزليا بسبب كورونا

علقت محافظة الجيزة على ما أثير حول إصابة أحد العاملين بمحافظة الجيزة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت محافظة الجيزة، إن أحد العاملين بمكتب نائب المحافظ "هند عبد الحليم" منذ أن بدأت تظهر عليه أعراض كورونا وهو في إجازة من العمل، حتى تم التأكد من إيجابية تحليله لفيروس كورونا المستجد.

وعلى الفور أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب لمدة 14 يوما بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة، لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابات بالفيروس.

وتؤكد محافظة الجيزة علي سلامة نائب المحافظ "هند عبد الحليم" من أي إصابات، مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظا على سلامتهم.

وفي نفس الإطار، شنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة، وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظا على سلامة المواطنين.