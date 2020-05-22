أرملة الشهيد مغربي: شاهدت "الاختيار" منذ البداية.. وخفت من حلقة "البرث"

قالت رضوى مجدي، أرملة الشهيد البطل خالد مغربي، إن حلقة، الأمس، من مسلسل الاختيار عمل درامي عظيم وشرف لكل المصريين: "كنت متبعاه من أول رمضان وكنت خايفة من الحلقة دي بالذات".

وأضافت "سليم"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلاميه بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها وأثناء مشاهدتها للحلقة دعت زوجها مرارا بالعودة وعدم الإقدام حتى لا يستشهد، بسبب شدة تأثرها بمجريات الحلقة: "لحظة استشهاده كنت قاعدة وكأني شيفاه في الحقيقة وبقوله لا أرجع، وكنت فخورة"، موضحة أنها وبعد انتهاء الحلقة هاتفتها إحدى السيدات وأكدت لها أن أولادها الصغار يقومون بقراءة القرآن على روح هؤلاء الشهداء: "حاجة حلوة إن المسلسل وصل المعاني دي للأجيال الجديدة".

وأكدت أنه وبالرغم مما حكي لها زوجها عن مهام عمله الخطرة التي يواجهها لم تستوعب ذلك إلا بعد رؤيتها للحلقة: "كلنا اتأثرنا، والشهيد المغربي لما نال الشهادة كنت حامل في ابني، وسميته خالد على أسم أبوه، وعنده سنتين، ونفسي لما يكبر يروح سيناء وتكون أفضل مما هي عليه دلوقتي".