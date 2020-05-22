أساور إلكترونية لتتبع مصابي كورونا في السعودية

بدأت السعودية إتاحة الأساور الإلكترونية للمصابين بفيروس كورونا، وفقاً للدكتور محمد العبد العالي؛ المتحدث باسم وزارة الصحة، الذي حدد 10 فئات أكثر تعرضاً لمضاعفات عند الإصابة بالفيروس.

وأوضح العبد العالي، في مؤتمر صحفي بالرياض، أمس، أن الأساور الإلكترونية ليست فقط لتتبع ومعرفة التزام المرضى، وإنما أيضاً لتقديم خدمات نوعية تضيف مزيداً من الاطمئنان والرعاية للمستفيدين من هذه الخدمات، وفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وأشار إلى أن الفئات الأكثر تعرضاً للخطر والمضاعفات عند الإصابة بفيروس كورونا هم كبار السن، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب، والمصابون بأمراض تنفسية وصدرية، وأمراض الكلى المزمنة والأورام، والحوامل، والمرضعات، وضعاف المناعة، مشيراً إلى وجود دليل لهذه الفئات بعنوان "حق علينا" على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتفاصيل كورونا.

ولفت العبد العالي إلى أن 99 في المائة من المصابين بكورونا المستجدّ يعانون من ارتفاع درجة الحرارة، و60 في المائة من السعال، و30 في المائة من صعوبة التنفس، إضافة إلى احتمال وجود أعراض أخرى منها الشعور بالإرهاق والدوخة وألم المفاصل والعضلات وضعف الشهية وتأثر حاسة الشم ومشكلات في الجهاز الهضمي.

ورصدت وزارة الصحة 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ أعلاها في الرياض بـ714 إصابة، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 65 ألفاً و77 إصابة، بينها 281 حالة حرجة. وتبيّن أن 27% من الإصابات الجديدة لإناث، و73% لذكور، ومن بين المصابين الجدد 10% أطفال، و87% بالغون، و3% كبار في السن.

وكانت 61% من الإصابات لغير سعوديين، و39% لسعوديين، فيما بلغ عدد المتعافين أمس 2562 شخصاً، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 36 ألفاً و40 شخصاً.

وجرى تسجيل 12 حالة وفاة، بينها حالة واحدة لمواطن، وتتراوح أعمار المتوفين بين 45 و87 عاماً، ومعظمهم يعانون أمراضاً ومشكلات صحية مزمنة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية نتيجة الإصابة بكورونا إلى 351 شخصاً.

وأجرت وزارة الصحة 14 ألفاً و980 فحصاً مخبرياً جديداً لفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للفحوصات إلى 633 ألفاً و64 فحصاً.