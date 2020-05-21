يوميات كورونا في الخليج.. السعودية تتخطى حاجز 62 ألف إصابة

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 5.076.003، فيما وصل إجمالي الوفيات 329.118، بينما بلغت حالات الشفاء منه 2.008.844 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981 بالاجتماع المنعقد في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه.

ويتولى الأمانة العامة للمجلس حاليا نايف الحجرف. يتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقرًا رئيسيًّا له.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، تسجيل 2691 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"خلال أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 62545 إصابة، منهم 40% من السعوديين و60% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 276 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالوباء بلغ 1844 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 33478 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وأوضح العالي: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 339 متوفىً.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 941 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ووفاة 6 أشخاص من جنسيات مختلفة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضحت السلطات الإماراتية، أنه تم تسجيل ست وفيات جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد لتبلغ إجمالا في الدولة 233 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت المتحدثة الرسمية عن حكومة الامارات الدكتورة آمنة الشامسي خلال احاطة اعلامية في ابوظبي انه جرى كذلك تسجيل 941 إصابة جديدة بالفيروس في الامارات ليصل بذلك اجمالي الإصابات الى 26004 حالات حتى الآن.

وأشارت الشامسي، إلى أن اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء أكثر من 43 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين.

وأشارت وزارة الصحة الإماراتية، إلى تسجيل 1018 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الوباء إلى11809.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل حالة وفاة بكورونا المستجد ليصل عدد حالات الوفاة الى 16 حالة اضافة الى رصد 1491 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان انه تم رصد 1491 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات الى 37097 حالة، موضحة أن الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالوباء نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا.

وأعلنت الوزارة القطرية، انها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة إدخال 17 حالة للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الاصابة بالوباء ليصل بذلك مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة إلى 172 حالة.

واشارت الصحة القطرية، الى تسجيل 966 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا المستجد إلى 6600 حالة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 311 إصابة جديدة بكورونا المستجد، وقالت في بيان صحفي ان الإصابات الجديدة بينها 196 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 114 حالة لمخالطين لمصابين وحالة واحدة قادمة من الخارج.

وأوضحت الصحة البحرينية، أن الفحوص الطبية في الوقت نفسه، أكدت تماثل 370 حالة أخرى للشفاء، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية ارتفع الى 3334 حتى الان بعد تسجيل 370 حالة شفاء جديدة.

وذكرت الوزارة البحرينية، ان عدد الحالات "القائمة" التي تتلقى العلاج حاليا يبلغ 4497 منها 4488 مستقرة و9 تحت العناية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا المستجد يبلغ من العمر 63 عاماً ليصل عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى30 وفاة.

وقالت وزارة الصحة العمانية في وقت سابق، اليوم، إنه تم تسجيل 372 اصابة جديدة بكورونا المستجد لترتفع الحصيلة الاجمالية للجائحة الى 6043 حالة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزارة القول في بيان ان الاصابات الجديدة بينها 152 حالة لمواطنين عمانيين و220 حالة لوافدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".