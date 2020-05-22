الدولار يستقر في كل البنوك.. ويسجل 15.89 جنيه للبيع بـ"الأهلي" ومصر

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارا سعريا وفق آخر تحديث للمواقع الالكترونية للبنوك.

وكان الدولار قد حقق مكاسب 7 قروش خلال يومين مقابل الجنيه في عدد كبير من البنوك.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي بيريوس، المصري الخليجي، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، المصرف المتحد، المشرق، الأهلي المتحد، المصرف المتحد التنمية الصناعية، التجاري الدولي، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان hsbc، قطر الوطني الأعلى قيمة لشراء وبيع الدولار".

وسجل البيع بـ 15.91 جنيه و15.81 جنيه للشراء، فيما سجل بنكا مصر والأهلي المصري 15.89جنيه للبيع و15.79 جنيه للشراء.