عاجل.. الدولار يرتفع 4 قروش

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا بقيمة 4 قروش لتصبح حصيلة ارتفاع الدولار 7 قروش خلال يومين.

وجاءت بنوك "العربي الأفريقي الدولي، الأهلي الكويتي بيريوس-المصري الخليجي - قناة السويس - مصر إيران للتنمية - المصرف المتحد - المشرق - الأهلي المتحد - المصرف المتحد للتنمية الصناعية - التجاري الدولي- الإمارات دبي ألوطني- التعمير والإسكان hsbc- قطر الوطني"، الأعلى قيمة لشراء وبيع الدولار حث سجل سعر البيع 15.91جنيه، و15.81جنيه للشراء.

فيما سجل بنكا مصر والأهلي المصري، أقل سعرا في البيع ليباع الدولار بـ15.89جنيه، و15.79 جنيه للشراء.