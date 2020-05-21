لماذا ارتفع سعر الدولار مجددا.. وإلي أين يتجه خلال الفترة المقبلة؟

بعد استقرار دام لنحو ثلاثة أشهر، عاود الدولار الارتفاع مقابل الجنيه، إذ بلغت حصيلة الزيادات نحو 7 قروش خلال الأسبوع الجاري فحسب.

وتراجع الجنيه المصري يوم الاثنين الماضي لأدنى مستوى مقابل الدولار منذ أوائل فبراير الماضي، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبحسب بيانات البنوك، سجل سعر الدولار اليوم الخميس زيادة بقيمة 4 قروش، وجاءت بنوك العربي الأفريقي الدولي، والأهلي الكويتي بيريوس، والمصري الخليجي، وقناة السويس، ومصر إيران للتنمية، والمصرف المتحد، والمشرق، والأهلي المتحد، والمصرف المتحد للتنمية الصناعية، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، والتعمير والإسكان، وقطر الوطني، الأعلى قيمة لشراء وبيع الدولار حث سجل سعر البيع 15.91جنيه، و15.81جنيه للشراء.

فيما سجل بنكا مصر والأهلي المصري، أقل سعرًا في البيع، ليباع الدولار بـ15.89جنيه، و15.79 جنيه للشراء.

ومن بين الأسباب التي أدت إلي الصعود الواضح في الدولار مقابل الجنيه، تراجع موارد النقد الأجنبي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتأثير الحاد على إيرادات قطاع السياحة، التي سجلت نحو 12 مليار دولار قبل الجائحة، فضلًا عن التأثر السلبي لتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتراجع في قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي بقيمة 8 مليارات دولار، حيث بلغت قيمة الاحتياطي بنهاية شهر أبريل الماضي 37.03 مليار دولار.

وفي تصريحات سابقة كشف رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن حجم الأموال الأجنبية التي خرجت من مصر - استثمارات الأجانب في أذون الخزانة - بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار، خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع، بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق، إن "اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف، خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط".

وقالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تراجع الجنيه مقابل الدولار أمر طبيعي خلال الفترة الحالية.

وأوضحت"فهمي" لـ"الوطن"، أن الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر - مثلها مثل باقي الدول العالم نتيجة تفشي جائحة كورونا-، تسببت في إرباك المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي، ما انعكس على المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالسلب مثل السياحة والصادرات وحصيلة قناة السويس.

وأوضحت أنه وفقًا لقوى العرض والطلب، ولندرة العملة الصعبة، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، متوقعة ارتفاع آخر خلال الأيام المقبلة ولكنها أكدت "الارتفاع سيكون طفيفًا ".