توريد 285 ألف طن قمح لصوامع وشون البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، توريد 285355 طنا من الأقماح منذ بدء موسم التوريد حتى صباح اليوم الجمعة بالشون والصوامع، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام تبلغ 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و5 صوامع مطورة.

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذا،ء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة.