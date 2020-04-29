بنسة 10%.. 9 خطوات تمكنك من ترشيد استهلاك كهرباء التكييف
كتب:
سلامة عامر
04:05 ص | الأربعاء 29 أبريل 2020
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، 9 خطوات يجب أن يتبعها المشتركين، لترشيد استهلاك الكهرباء الخاصة بأجهزة التكييف، بنسبة 10% بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة استخدام تلك الأجهزة، خلال فصل الصيف.
والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنين هي:
- غلق الأبواب والنوافذ لمنع تسريب الهواء.
- تظليل الغرفة بإسدال الستائر قبل تشغيل التكييف.
- ضبط درجة الحرارة بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية.
- إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بحوالي 15 دقيقة ومراعاة استخدام التكييف المناسب للمكان المراد تبريده.
- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء.
- التأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة في جهاز التكييف تعمل بسهولة وأن حركة سريان هواء المكيف سهلة وتعمل بكفاءة عالية.
- فحص نظام التكييف فوراً بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.
- تجنب أن يكون ثرموستات جهاز التكييف بالقرب من اللمبات أو مصدرا للحرارة.
- تجنب استخدام مزيل الرطوبة أثناء تشغيل جهاز التكييف.