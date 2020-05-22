بابا الإسكندرية يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر: نصلي لله أن يعينكم

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في برقيته للتهنئة: "بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، مصلين إلى الله أن يعينكم في جهدكم الصادق وعملكم الدؤوب لتحقيق التنمية والتقدم. وأن ينعم على مصر بالأمن والرخاء وأن يحفظها من كل ما يحيق بها من شرور وأخطار. وفقكم الله لما فيه خير وطننا الحبيب".

كانت الكنائس المصرية تقدمت بالتهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسئولين وقادة المؤسسات الدينية الإسلامية والمصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.