البابا غبريال الثامن.. عزل من الكرسي البابوي ورسم إلى جواره 4 بطاركة

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، بحسب "السنكسار الكنسي"، بتذكار وفاة البابا غبريال الثامن البطريرك الـ97 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

"والسنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الأحد، 9 من شهر بشنس لعام 1736 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في هذا اليوم عام 1603 ميلادي، توفي البابا غبريال الثامن البطريرك الـ97 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبحسب السنكسار القبطي، فإنَّ هذا البطريرك توفي في أيام سلطنة أحمد الأول العثماني، وكان من مواليد قرية "مير" في محافظة أسيوط، وترهبن في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وكان اسمه شنودة ورسم بطريركًا في 20 يونيو سنة 1587 ميلادي.

ويشير السنكسار إلى أنَّه حدث حول إقامته بطريركًا أن اختلف الأقباط وعملوا أربع بطاركة وعزلوه ثم عاد بعد ذلك إلى كرسيه في أيام السلطان مراد الثالث العثماني وثبتت له البطريركية.

ويضيف السنكسار: "جاء في كتاب الرسائل والكاثوليكون المخطوط باللغة العربية بدير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر أن هذا البطريرك أمر أن يكون صوم الرسل من 21 بؤونة إلى 5 أبيب وأن لا يكون صوم في ثلاثة أيام نينوي وأن يكون ابتداء صوم الميلاد من أول كيهك وأن يكون صوم العذراء اختياريا ووافق على هذا التعديل جميع الأقباط وقتئذ، ثم عادوا بعد وفاته إلى ترتيب الصوم القديم".

وتوفي هذا البابا بدير العذراء المعروف بالسريان بعد أن أقام على الكرسي 15 سنة و10 أشهر و24 يومًا.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، وذلك بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.