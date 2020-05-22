نقيب الفلاحين يكشف حقيقة وجود خوخ سام في الأسواق

قال حسين عبدالرحمن، أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن جميع المنتجات الزراعية المصرية آمنه ومنتجة طبقا للمواصفات والمعايير الدولية، مؤكدا أن وجود خوخ سام في الأسواق شائعة غرضها إحداث بلبلة والإضرار بالاقتصاد الزراعي.

وأضاف أبوصدام أن تناول أية فاكهة دون غسلها جيدا، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى مغص معوي أو مشاكل صحية بسبب أن هذه المنتجات ترش أحيانا بمبيدات زراعية للقضاء على الآفات والحشرات وجني هذه الثمار قبل مدة تطاير المبيد قد يضر المستهلك الذي لا يغسل ما يتناوله.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن المنتجات الزراعية المصرية تصدر لمعظم دول العالم وأن الجهات المختصة تتبع وتراقب المنتجات من أول مراحل الزراعة والإنتاج حتى التعبئة والتسويق في السوق المحلي أو التصدير للدول الأخرى.

وأشار عبدالرحمن إلى أنه يطالب الجهات المعنية بزيادة الرقابة على المبيدات المعروضة في الأسواق وزيادة التوعية والإرشاد بمدة بقاء هذه المبيدات على الثمار وطرق التخلص منها وتفعيل آليات الكشف عن متبقيات المبيدات في الثمار بعد جنيها، مشيرا إلى أنه لا يستبعد وجود حالات فردية لبعض المزارعين الذين يعالجون محاصيلهم بمنتجات مجهولة المصدر أثناء الزراعة ظنا منهم أنها تعمل على سرعة نضج الثمار أو يجنون الثمار قبل التأكد من تطاير وانتهاء فعالية المبيد طمعا في البيع المبكر بأسعار عالية.

وأوضح أنه وللحرص على الوقاية من جراء هذه المعاملات الضارة علينا تنظيف الفاكهة تنظيفا جيدا قبل تناولها والحرص على الشراء من أماكن مرخصة لتجنب شراء منتجات ملوثة.