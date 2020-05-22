أستراليا تمدد حظر دخول السفن السياحية إلى مياهها الإقليمية 3 أشهر

أعلنت السلطات الأسترالية تمديد الحظر المفروض على السفن السياحية القادمة إلى المياه الإقليمية للبلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت قوة مراقبة الحدود الأسترالية، في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، "إنه تم تقييد دخول السفن السياحية للمياه الإقليمية حتى 17 سبتمبر 2020"، موضحة أن أية سفينة سياحية تستطيع حمل أكثر من 100 راكب محظور عليها القيام برحلات بحرية في أستراليا.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أستراليا ارتفع ليصل إلى أكثر من 7 آلاف شخص.