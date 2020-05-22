البابا مهنئا وزير الأوقاف بعيد الفطر: أدعو الله أن يوفق مسيركم

أرسل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال البابا في برقيته للتهنئة: "يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بعيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهدكم المخلص لإعلاء شأن وطننا العزيز، واستكمال مسيركم في طريق نشر الوعي وثقافة السلام والعيش المشترك في كل أرجاء الوطن لمواجهة أعداء الإنسانية من قوى الشر والتعصب والإرهاب".

وتقدمت الكنائس المصرية بالتهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار المسؤولين وقادة المؤسسات الدينية الإسلامية والمصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.