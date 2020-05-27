مفتي القدس لـ"الوطن": من حقنا الدفاع عن أرضنا بكافة الوسائل المتاحة

قال الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، إن الموقف الفلسطيني واضح تجاه محاولات الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سواء على مستوى القيادة الفلسطينية أو على مستوى الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.

وأضاف في حوار لـ "الوطن"، أن "الطفل لدينا يرفض ضم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويرفض تجاوز حقوقنا سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو غيره من الدول الداعمة لهذا الاحتلال وفي مقدمتها رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الموقف الفلسطيني واضح سواء على مستوى القيادة حيث رفض الرئيس محمود عباس أبو مازن في خطابه ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وشمال البحر الميت وغور الأردن، ولو حتى كان لسنتيمتر واحد من الأراضي الفلسطينية".

وتابع بأن "هذا الموقف لا بد أن يكون موقف كل عربي وكل مسلم وكل حر في هذا العالم لأن هذا موقف ظلم تاريخي يقع على الشعب الفلسطيني، وآن الآوان لرفض هذا الظلم التاريخي على شعبنا".

وعن احتمالية أن تشهد الساحة الفلسطينية تصعيدًا يفضي إلى انتفاضة ثالثة، قال إن "الفلسطينيون يطالبون بحقوقهم، والفلسطينيون بموجب القانون الدولي الشعب الذي تُحتل أرضه من حقه أن يدافع عن هذه الأرض بكافة الوسائل المشروعة وبكافة الوسائل المتاحة التي يضمنها له القانون الدولي".