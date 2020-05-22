صور.. حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين وفض التجمعات في الحامول

نفذت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول التابعة لمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع المدينة.

واستهدفت الحملة التي ترأسها جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، يرافقه نواب رئيس المركز والمدينة، عددًا من الشوارع الفرعية.

وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات، من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، ورفع إشغالات الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة والعربات الموجودة على جانبي الطريق، وتم تحرير محاضر إشغال طريق ومحاضر نظافة وبيئة للموجودين بالشوارع.

كما جرى رفع الإشغالات بمدخل المدينة بطريق الحامول - بلطيم، وفض التجمعات المتواجدة، إضافة إلى فتح الشارع للمارة وتيسير حركة المرور السيارات داخل المدينة.

وأكد "يونس"، أن الطريق حق لجميع المواطنين ولا يحق لأي شخص التعدي عليه وتعطيل حركه المرور، كما أكد على نظافة الشوارع وإزالة الإشغالات لسهولة الحركة السير بالشوارع، وعدم إغلاقها، ولظهور مركز الحامول بالمظهر الحضاري بين مراكز المحافظة.