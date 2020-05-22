ضبط 160 كيلو جرام لحوما مذبوحة خارج المجزر في الحامول  

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة.

ونفذت الوحد المحلية بمركز ومدينة الحامول، برئاسة جمال يونس، رئيس المركز والمدينة، حملة مكبرة على الأسواق و محلات الجزارة بقرية الزعفران، تزامنًا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك .

أسفرت الحملة عن ضبط 160 كيلو لحوم بقري وجاموسي مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر جنح امن دولة طوارئ بالواقعة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والتموين والطب البيطري.