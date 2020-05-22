موسكو تخصص فنادق مجانية للأطباء

قرر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين توسيع برنامج المساعدات للأطباء، وخصص فنادق العاصمة، لاستضافة العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحاربون وباء كورونا.

وبحسب البرنامج، سيتم استضافة أكثر من 15 ألف عامل من الطواقم الطبية بشكل مجاني، حيث يمكنهم الحصول على بعض الراحة بعد ساعات طويلة من العمل المرهق، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ووفقا للخدمة الصحفية لمجموعة شركات "كييفسكايا بلوشاد"، قدمت المجموعة، في أوائل أبريل الماضي، اقتراحًا إلى عمدة موسكو لتخصيص فندق راديسون سلافيانسكايا، الذي يتضمن 421 غرفة، لإقامة مجانية للأطباء والممرضين الذين يعالجون المصابين بفيروس كورونا.

وقال أحد ممثلي فندق راديسون: "في الوقت الحاضر، تتم استضافة 398 فردا من الطواقم الطبية في فندق راديسون سلافيانسكايا".وتابع قائلا: "يرحب موظفو الفندق الذين يضعون قفازات ودروع وجه بلاستيكية، بالنزلاء، فيما يجلس الأطباء والممرضون في القاعة المخصصة للاستقبال، واضعين أقنعة جراحية، مشيرا إلى أن "الأطباء يستخدمون مدخلًا ومصاعد خاصة، لا يستخدمها موظفو الفندق".

ومن جانبها، أكدت الخدمة الصحفية لفندق "نوفوتيل موسكو سيتي" تخصيص 178 غرفة للأطباء.

وقال العاملون في المجال الطبي، إن الإقامة في الفنادق ملائمة خصوصا بالنسبة إلى الذين يعيشون خارج المدينة، وهي أيضا طريقة لحماية أسرهم والآخرين من أي عدوى محتملة.

وتتم حاليا استتضافة أكثر من 7.5 ألف عامل طبي في 40 فندق.

جدير بالذكر أن مجموعة "سفمار"، وهي مجموعة صناعية ومالية يملكها ميخائيل غوتسيرييف، واحد من أغنى 50 شخصا في روسيا، تمتلك 8 فنادق معنية ببرنامج سكن الأطباء، وهم ماريوت غراند، ماريوت تفرسكايا، هوليداي إن، وهيلتون، وشيراتون، وناشيونال، وراديسون بلو أوليمبيسكي.